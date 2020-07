A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta segunda-feira (13) a tabela desmembrada da Série B do Campeonato Brasileiro. A competição terá início no dia 7 de agosto e a última rodada será em 30 de janeiro de 2021. A estreia do Paraná Clube será contra o Confiança-SE, fora de casa, enquanto o Operário recebe o Figueirense.

Por ainda depender de um acordo com as emissoras de televisão detentoras dos direitos de transmissão, a CBF ainda não definiu os dias e nem os horários exatos dos confrontos. Desta forma, o Tricolor pode começar a segunda divisão no dia 7 ou 8 de agosto, sexta-feira e sábado.

A estreia paranista em casa será contra o Avaí, no dia 11 de agosto, uma terça-feira, quando toda a segunda rodada será no mesmo dia. Nesta mesma data, o Fantasma encara o Náutico.

Os confrontos paranaenses da Série B estão marcados para as quinta e 24ª rodadas. O primeiro será entre os dias 21 e 22 de agosto, com mando paranista. Já o segundo acontecerá entre 27 e 28 de novembro, em Ponta Grossa.

Na última rodada, marcada para um sábado, a equipe paranista receberá o Cruzeiro, enquanto o Operário vai até Ribeirão Preto para jogar contra o Botafogo-SP.

Jogos no final do ano

Assim como na Série A, a segunda divisão não terá parada no final do ano, tendo jogos próximos do Natal e do Ano-novo. A 31ª rodada está marcada para os dias 22 e 26 de dezembro, quando o Paraná pegará a Chapecoense, fora, e o Operário recebe o Juventude.

Já a 32ª rodada acontecerá nos dias 29 de dezembro e 2 de janeiro. O Tricolor receberá o Botafogo-SP nesta datas, enquanto o Fantasma visitará o Vitória.

Confira aqui a tabela completa dos jogos da Série B!

Veja os primeiros jogos de Paraná e Operário:

1ª rodada (7 e 8 de agosto)

Confiança-SE x Paraná

Operário x Figueirense

2ª rodada (11 de agosto)

Paraná x Avaí

Náutico x Operário

3ª rodada (14 e 15 de agosto)

Paraná x Juventude

América-MG x Operário

4ª rodada (18 de agosto)

Guarani x Paraná

Operário x CSA

5ª rodada (21 e 22 de agosto)

Paraná x Operário

6ª rodada (25, 28 e 29 de agosto)

Vitória x Paraná

Operário x Brasil-RS

7ª rodada (1º de setembro)

Paraná x Ponte Preta

Avaí x Operário

8ª rodada (4 e 5 de setembro)

Figueirense x Paraná

Operário x Guarani

9ª rodada (8, 11 e 12 de setembro)

Paraná x América-MG

Sampaio Corrêa x Operário

10ª rodada (15, 18 e 19 de setembro)

Paraná x CRB

Operário x Cuiabá

