Após não diagnosticar nenhum caso positivo de coronavírus após testes em todo o elenco e nos profissionais do clube nesta segunda-feira (13), o Paraná anunciou que iniciará a transição para a fase 3 do protocolo da CBF, que envolve a retomada dos treinos coletivos.

Antes disso, no entanto, o Tricolor assegura que a comissão técnica seguirá trabalhando com grupos reduzidos, no aguardo da definição em torno da volta do Campeonato Paranaense. Em outras disputas, o Paraná já tem uma previsão da volta dos jogos.

De acordo com a CBF, a Série B tem seu retorno previsto para 8 de agosto, enquanto o jogo de volta contra o Botafogo, pela terceira fase da Copa do Brasil, deve acontecer dia 26 de agosto. Na partida de ida, o Tricolor perdeu por 1×0 no Rio de Janeiro.

O Paraná comunicou somente um caso positivo de coronavírus desde o início das testagens em atletas e demais funcionários, em junho.

Na testagem seguinte, o funcionário testou negativo. Mesmo sem mais casos, o Paraná segue com trabalhos em grupos reduzidos, aguardando uma definição sobre a volta do Paranaense antes de partir para treinos coletivos.

O Estadual, entretanto, segue sem previsão de volta. A expectativa da Federação Paranaense de Futebol (FPF) era de que os jogos voltassem a acontecer ainda em julho. Após entregar um ofício à Câmara Municipal de Curitiba, a entidade estuda também levar jogos para Santa Catarina.

+ Mais do Tricolor:

+ “Não tem nexo jogar o Paranaense em Santa Catarina”, diz diretor do Paraná

+ Capitão do Paraná, Fabrício espera pela volta do Paranaense

+ Relembre as polêmicas do futebol durante a pandemia

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?