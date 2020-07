View this post on Instagram

⚽ O ofício foi entregue pessoalmente pelo assessor da presidência da @fpf_noticias @robsonseerig ao presidente da CMC, @sabinopicolo, em reunião na tarde desta quinta-feira (9). ⁣ ⁣ 👉 O documento, assinado pelo presidente da FPF, Helio Cury, diz que “os clubes profissionais estão realizando normalmente suas atividades, com todo respeito ao Protocolo de Contingência da CBF/FPF, com rígidos controles sendo realizados conforme preconiza nossas responsabilidades assumidas”. ⁣ ⁣ 👉 O texto informa que “apenas Londrina e Rio Branco postergaram o início dos trabalhos físicos em campo, mas mantém sistema de treinamento a distância, individualizado e monitorado”. ⁣ ⁣ 👉 O presidente da Câmara de Curitiba, Sabino Picolo, informou que tratará sobre a solicitação da FPF em reunião com o secretário municipal de governo, Luiz Fernando Jamur, para avaliação da possibilidade de retomada do calendário de futebol. A data ainda deverá ser agendada. ⁣ ⁣ 👉 A tabela de jogos do Campeonato Paranaense, se aprovada e retomada, termina antes do início do Campeonato Brasileiro de Futebol, com início definido pela CBF nos dias 8 de agosto (Série B) e 9 de agosto (Série A). ⁣ ⁣ 🤚 Restrições e controles⁣ Segundo a proposta da federação, as partidas serão realizadas sem a presença de público, com acesso restrito ao campo de jogo e vestiários limitados aos funcionários essenciais à administração do estádio, atletas das duas equipes e respectivas comissões técnicas, além de equipe de arbitragem, delegados da partida e supervisor FPF. ⁣ ⁣ Ates de entrar no estádio, todos os envolvidos na partida terão que passar por medição de temperatura e apresentar o resultado de testes rápidos contra a covid-19 feitos com no máximo 12 horas de antecedência. Para transmissão dos jogos, fica permitido apenas os profissionais da empresa detentora dos direitos de transmissão (DAZN).⁣ ⁣ #futebolparanaense #campeonatoparanaense #federacaoparanaensedefutebol @athleticoparanaense @coritiba @paranaclube @futebolclubecascavel @cianortefc