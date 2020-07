O diretor de futebol do Paraná, Alex Brasil, voltou a criticar o modo como a Federação Paranaense tem feito para retomar o Campeonato Estadual nos próximos dias. O dirigente, que já havia dito que “era melhor dar o título ao Covid-19”, destacou que não vê nexo jogar a sequência da competição em Santa Catarina, como foi ventilado.

“Volto a frisar que seria muito mais inteligente e bonito que o campeão seja o Covid-19. Não tem nexo algum jogar em Santa Catarina um campeonato que é paranaense”, disse Alex, em entrevista à Rádio Banda B.

Para a sequência do Estadual e também da Copa do Brasil, além da estreia na Série B, o Paraná vai poder contar com mais algumas caras novas. O diretor revelou que o lateral-esquerdo Jean Victor e o atacante Bruno Gomes já treinam com o elenco no CT Ninho da Gralha.

Jean Victor vinha disputando o Campeonato Carioca pelo Boavista, enquanto Bruno Gomes estava no Modena, da Itália.

