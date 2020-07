Sem definição para o futuro do Campeonato Paranaense, o diretor de futebol do Paraná, Alex Brasil, manifestou a sua posição sobre uma possível volta do Estadual para os próximos dias.

Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o dirigente destacou que não há clima para o retorno. “Não tem cabimento pelo momento que vivemos no Estado voltarmos com o campeonato. Temos que nos preocupar com as vidas. Não haverá datas para o término da competição. Sou contra a mudança da fórmula. Seria muito mais inteligente dar o título ao Covid do que continuar com o campeonato“, disse Alex, fazendo referência à pandemia do coronavírus.

Quem também se manifestou sobre o assunto foi o auxiliar-técnico Lúcio Flávio. “Vivemos um momento complicado no Estado, com um aumento significativo dos casos. Nós temos seguido os protocolos e tido êxito. Com relação à competição, acho difícil termos a sua finalização, tanto pela questão das poucas datas, como pela pandemia, que faz com que alguns clubes nem tenham voltado aos treinos”, declarou o ex-jogador.

Nesta semana, era esperada uma reunião entre clubes, Federação Paranaense de Futebol e Governo do Paraná. No entanto, a Secretaria de Saúde do Estado ressaltou que o momento não é para discutir sobre futebol.

