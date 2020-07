O presidente do Paraná, Leonardo Oliveira, destacou nesta terça-feira (7) que segue atrás de um investidor para o departamento de futebol do clube. Em entrevista à Rádio Banda B, o mandatário paranista voltou a frisar que as conversas com possíveis parceiros esfriaram por conta da pandemia de coronavírus, mas, que continua buscando uma parceria.

“O que buscamos para o clube é um investimento capaz de nos levar a resultados com segurança financeira. O que nós temos condição hoje, nesse momento, não dá uma condição segura de subir à Série A, por isso estamos em busca desse investidor”, disse Oliveira.

De acordo com o presidente do Tricolor, o clube tem se virado como pode para montar uma equipe forte para a Série B. “Sem a parceria, estamos montando um time competitivo de acordo com a realidade financeira do Paraná. Temos buscado na nossa criatividade as forças para superar obstáculos”, frisou.

Ximenes fora

Recentemente, em uma entrevista ao jornalista Napoleão de Almeida, Felipe Ximenes, que vinha intermediando uma conversa com um grupo de investidores russos, destacou que o acordo acabou ‘melando’ por causa da imprensa.

Nesta terça-feira, Leonardo Oliveira destacou que o ex-dirigente do Coritiba nem está mais tratando as negociações com este grupo. “Não acompanhei a entrevista do Felipe Ximenes, mas hoje ele nem faz parte da empresa (TSI) em que negociamos. Ele não fala pelo Paraná. O motivo principal de não ter fechado foi a pandemia”, concluiu o presidente paranista.

Felipe Ximenes na época em que era dirigente do Coritiba. Foto: Daniel Castellano/Arquivo/Gazeta do Povo.

