A negociação com grupos de investidores deu uma ‘esfriada’. Com isso, o Paraná tem se virado como pode para reforçar o seu elenco para a disputa da Série B, que terá início no dia 8 de agosto.

Para formar um elenco mais forte, o Tricolor tem como uma das fontes a possibilidade de negociar alguns atletas neste período de pandemia. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o diretor de futebol do clube, Alex Brasil, ressaltou que tem analisado propostas do exterior.

“Uma fonte de receita é a venda de atletas. Temos sondagens por jogadores que são oriundos da nossa base e que estão atuando na equipe principal. Isso nos deixa bastante contentes. Nós necessitamos da venda de atletas para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso elenco. Nós contamos com a saída de algum jogador para entrarmos fortes no mercado”, disse o dirigente, que não citou os nomes dos atletas.

O jornalista Guilherme Moreira informou inicialmente e a Tribuna do Paraná confirmou que o volante Carlos Dias, 20 anos, e o meio-campo Thiago Alves, 21, são os jogadores que estão na mira dos estrangeiros. “Com a pandemia, a Europa está mexendo. Estamos muito contentes com isso. É mérito do trabalho de todos”, limitou-se a dizer o diretor.

Atualmente, o elenco principal do Paraná conta com dez jogadores que foram promovidos das categorias de base. São eles: o zagueiro Guilherme Lacerda, os volantes Carlos Dias e Jhony Douglas, os meias Gabriel Pires, Kennidy e Thiago Alves, e os atacantes Andrey, Keslley e Ruan.

