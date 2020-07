A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (9), o novo calendário do futebol brasileiro de 2020, que terminará apenas em 2021, por causa das paralisações de disputas durante a pandemia de coronavírus.

Segundo a CBF, o Brasileirão da Série A tem início previsto para o dia 9 de agosto, ou seja, daqui a um mês. A rodada final está marcada para 24 de fevereiro de 2021, data que marca a conclusão do calendário 2020 no país.

A entidade informa que “o detalhamento das primeiras rodadas será disponibilizado pela Diretoria de Competições no início da próxima semana, juntamente com as diretrizes operacionais para a realização das partidas”.

Vale lembrar que os clubes brasileiros anteciparam as férias dos jogadores durante este período de paralisação. Logo, as competições avançarão em datas como Natal e Ano Novo, com jogos previstos para o final de semana dos dias 26 e 27 de dezembro e 2 e 3 de janeiro.

“Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores”, destacou o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Já os calendários do futebol de base e do futebol feminino serão divulgados de forma independente nos próximos dias.

O documento contempla também as datas-base das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. O calendário confirmado pela Fifa prevê seis datas – são duas no mês de setembro, nos dias 3 e 8, duas em outubro, 8 e 13, e duas em novembro, nos dias 12 e 17.

Sobre as competições organizadas pela Conmebol, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, a CBF informou que as novas datas serão informadas em breve pela entidade.

As datas de cada competição

Série A – Início dia 9 de agosto e fim 24 de fevereiro de 2021. O formato da competição segue mantido, em pontos corridos ao longo de 38 rodadas;

Copa do Brasil – Início dia 26 de agosto e fim 10 de fevereiro de 2021. A disputa será reiniciada com os jogos de volta da terceira fase e segue com o mesmo regulamento

Série B – Início dia 8 de agosto e fim 30 de janeiro de 2021. Permanece em sistema de pontos corridos e dando acesso a quatro equipes para a Série A do ano seguinte

Série C – Início dia 9 de agosto e fim 31 de janeiro de 2021. Esta temporada marca a estreia do novo sistema de disputa da competição, aprovado por todos os 20 clubes participantes no Conselho Técnico de março deste ano;

Série D – início 6 de setembro e fim 7 de fevereiro de 2021.

Eliminatórias para a Copa – A Fifa marcou o início da disputa para setembro, com jogos marcados também em outubro e novembro.

Libertadores e Sul-Americana – As competições ainda não têm data oficial de retorno.

