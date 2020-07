Um grupo de torcedores do Paraná tem se mobilizado para ajudar as famílias de dois paranistas, que acabaram sendo prejudicadas pelo ciclone ocorrido no último dia 30, em Curitiba.

Para isso, o grupo Gralhas da Vila fará uma feijoada solidária no próximo dia 18 e arrecadação de alimentos. O almoço custará R$ 29,90 (para duas pessoas) ou 5kg de alimentos variados + um produto de limpeza. Há também a opção da feijoada para quatro pessoas no valor de R$ 39,90 ou 5 kg de alimentos + 2kg de sabão em pó.

A feijoada pode ser retirada no local (Rua Doutor Levy Buquera, 500, Sítio Cercado) ou por delivery (R$ 5 para Curitiba e R$ 8 para Região Metropolitana). O dinheiro arrecadado será destinado às famílias do Moisés, 10 anos, e do Cléverson, 38,dois torcedores do Paraná.

As encomendas podem ser feitas até o dia 18 pelo WhatsApp: (41) 99813-4295.





