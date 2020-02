O meia Giovanni Augusto chegou ao Coritiba disposto a recuperar o futebol de alto nível que já teve em sua carreira. Apresentado oficialmente com a camisa do clube nesta quinta-feira (6), no Couto Pereira, o jogador de 30 anos disse não se importar com o contrato curto e com a cláusula de produtividade. O atleta também comentou que aguarda ansiosamente a chegada do ex-companheiro de Corinthians, Jadson: “Único problema é que ronca muito”, entregou ele, rindo.

Com o vínculo encerrado com o Timão e após pouco ter jogado no Goiás no ano passado por empréstimo, Giovanni Augusto estava sem clube. No Alviverde, seu vínculo vai somente até maio e conta com uma cláusula especial com metas de produtividade.

O jogador precisa atingir números estipulados de atuações e desempenho para ter o documento estendido. Porém, mesmo com todos esses empecilhos, Giovanni se diz muito feliz em ter a oportunidade de retomar seu futebol.

“Independente do contrato ser até maio ou final do ano, quero dar meu melhor. Vou deixar acontecer naturalmente, estou feliz, em paz e ansioso para entrar em campo. Quero voltar a jogar em alto nível, como foi no Atlético-MG”, detalhou.

Apesar de ter demonstrado vontade de vestir a camisa do Coxa, Giovanni vai encarar concorrência na posição. Uma possível briga direta pode ser do meia Jádson, em fase de negociação com o Coritiba. Os dois são antigos conhecidos de época do Corinthians.

“Acho que a disputa pela posição faz o clube crescer. Falando do Jadson, não sei porque não está aqui ainda. Tenho carinho enorme por ele, jogamos por dois anos no Corinthians, era meu companheiro de quarto. Único problema é que ele ronca muito, não sei se quero dividir quarto com ele”, finalizou, em tom de brincadeira.

