Garotada com tudo

A dupla Atletiba aparece entre os times que mais usaram jogadores formados nas categorias de base nos últimos cinco anos. O Athletico ocupa a vice-liderança, enquanto o Coritiba é o quarto colocado. O líder é o Santos, com 39,6% de minutos jogados por atletas da base.

O ranking, em levantamento da Pluri Consultoria, analisa o período de 2015 a 2019. A taxa de utilização da base caiu para 16,1%, mas Furacão (33,8%) e Coxa (27,1%) ficaram bem acima da média. O Paraná Clube não foi citado na pesquisa com 22 equipes analisadas.

Em 2019, contudo, o Rubro-Negro teve a pior média recente, com 30,3% de minutos jogados por atletas da base – a maior foi em 2018, com 40,2%. No ano passado, a distribuição foi de 41% para meias, 25% para defensores, 23% para atacantes e 12% para goleiros.

Vale destacar que a diretoria atleticana adota, desde 2013, um time alternativo no Estadual, antes denominado sub-23 e agora aspirantes. Em 2016 e 2017, entretanto, o time principal também foi utilizado no Campeonato Paranaense.

O Furacão, além das conquistas esportivas, como ser o atual bicampeão paranaense e levantar as taças inéditas da Sul-Americana e Copa do Brasil, ainda conseguiu boas vendas de jogadores formados no CT do Caju. Léo Pereira, Renan Lodi, Otávio, Hernani, Matheus Rossetto, Douglas Coutinho e Pablo foram os casos recentes.

Já o Alviverde atingiu 20,5% em 2019, na temporada do acesso à Série A, com os defensores sendo os mais utilizados (48%). Meias (34%), atacantes (15%) e goleiros (3%) completam a lista. O maior número de minutos jogados foi em 2018, com 38,9%.

O caso mais curioso é de que a maior venda da história do clube será de um atleta que ainda não estreou profissionalmente. O lateral-direito Yan Couto, que só poderá jogar pelo Coritiba até a metade do ano, quando fizer 18 anos, deve ser anunciado nos próximos dias pelo Manchester City, da Inglaterra, por 6 milhões de euros (R$ 28,1 milhões na cotação atual) com variáveis de mais 6 milhões de euros.

