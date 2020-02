Com 18 jogos de invencibilidade somados, o Coritiba está dividindo sua atenção entre o Paranaense e a Copa do Brasil. O atacante Robson, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (04), no CT da Graciosa, exaltou a força do grupo nessa boa fase e deixou claro que as duas competições estão sendo tratadas com importância.

A última derrota do time foi no ano passado na Série B, diante do Paraná Clube, por 2 a 0 na Vila Capanema, no dia 5 de outubro. Desde então, o Alviverde não sabe o que é perder. Foram 13 jogos sem derrota pela Segundona 2019 e, agora, cinco no Estadual. Os próximos compromissos do Coxa são diante do União, no sábado (08), pelo Paranaense, e no dia 12, pela disputa nacional.

TABELA: Veja a classificação do Paranaense e os próximos jogos

“Sempre é bom (não perder), prova a força do nosso grupo. Independente de quem esteja no comando ou jogue, a gente sabe que vencer é importante. Quanto mais durar, melhor”, explicou o jogador, que participou ativamente da campanha do acesso.

Mesmo que a diretoria do Coritiba não esconda a importância de passar de fase na Copa do Brasil, pelo questão financeira e para deixar para trás a precoce eliminação para a URT em 2019, Robson esclareceu que o grupo também está se dedicando para manter a boa fase no Paranaense. O Coxa é o vice-líder da competição, com três vitórias e dois empates.

“Temos um jogo importante ainda no sábado e a gente precisa manter essa invencibilidade. Depois disso, aos poucos, vamos mudando a chave pra pensar na Copa do Brasil”, arrematou.

Robson fala sobre bom momento na carreira:

+ Mais do Coxa:

+ Top 4! Confira os gols mais bonitos da quinta rodada do Paranaense

+ Coritiba terá reunião com Jadson na próxima quarta-feira

+ Barroca aposta em Sassá no Coritiba e ressalta qualidade do atacante