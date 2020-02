O técnico Eduardo Barroca utilizou o atacante Sassá como titular pela primeira vez na vitória do Coritiba sobre o Londrina por 3×2, no Estádio do Café, e aprovou a atuação do camisa 99. Sassá marcou o terceiro gol, em cobrança de pênalti, que garantiu o resultado positivo ao Coxa.

“Meus planos eram ele jogar o primeiro tempo e um pedaço do segundo. Mas eu avalio como positiva [a atuação]. O Sassá é um jogador de fibra. É um centroavante de clube grande, que quando tem a oportunidade de fazer, ele aproveita e foi isso que ele fez hoje. Estou bastante satisfeito”, declarou o treinador em entrevista coletiva.

Sassá chegou ao Coritiba como reforço de peso e para ser titular. Além da qualidade na área, as polêmicas são marcas registradas do centroavante. O camisa 99 estreou com a camisa coxa-branca diante do Operário no empate por 1×1, mas, com apenas 20 minutos em campo, pouco conseguiu apresentar.

Já contra o Londrina apareceu pouco na etapa inicial. O lance mais quente foi uma discussão contra o lateral Igor Miranda, após uma dividida, em que o árbitro Adriano Milczvski teve de intervir. No segundo tempo, assim como toda a equipe, cresceu na partida e foi decisivo para o resultado positivo.

Primeiro, recebeu da esquerda e cabeceou firme para defesa do goleiro Matheus Albino. Depois, sofreu pênalti e converteu a cobrança, com direito a paradinha e “Sassarrada” na comemoração. A expectativa da torcida é que ele se firme no comando de ataque e ajude o Coxa durante toda a temporada. Sassá está emprestado pelo Cruzeiro ao clube até o fim do ano.

Com a possibilidade de Sassá ser titular novamente, o Coritiba volta a campo contra o União no próximo sábado (8), às 17h, no Couto Pereira, pela sexta rodada do Paranaense.

