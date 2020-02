O Coritiba perdeu cinco jogadores para o departamento médico nesse início de 2020. O zagueiro Nathan Ribeiro, os volantes Matheus Galdezani e Nathan Silva e os meias Gabriel e Giovanni sofreram lesões entre a pré-temporada e começo do Estadual.

As contusões, contudo, não foram musculares. De acordo com o técnico Eduardo Barroca, essas situações isentam uma possível culpa dos departamentos físicos e de fisiologia, que controlam e antecipam problemas.

+ Os pernas de pau do futebol paranaense! Confira no podcast De Letra!

“Foram situações completamente atípicas. Elas não têm cunho muscular, que é de controle da gente na carga de trabalho e volume. Acontecem no futebol, são sempre ruins e enfraquecem a nossa competição interna, com menos opções para escolher e, o principal, com número menor para substituir. Temos que encontrar soluções”, declarou ele ainda na quarta rodada, diante do Operário.

Após cinco jogos de rodízio e 24 atletas utilizados, o treinador vai passar a escalar a equipe titular no Estadual. Sem os desfalques, o Coxa encara o União no sábado (8), às 17h, no Couto Pereira. O Alviverde é o segundo colocado, com 11 pontos.

Confira as lesões e o tempo de recuperação de cada um:

Nathan Ribeiro: fratura no tornozelo esquerdo, metade de fevereiro

Nathan Silva: fratura na mão direita, final de fevereiro

Matheus Galdezani: torção no tornozelo, metade de fevereiro

Giovanni: lesão no tendão de aquiles direito, início de julho

Gabriel: lesão no músculo adutor, início de março

+ Mais do Coxa:

+ Lateral-direito chega ao Coritiba e pode ser novidade contra o União

+ Como fica o esquema tático do Coritiba com Jadson?