Com dúvidas no gol e no ataque, o Coritiba treinou na tarde desta sexta-feira (3), no CT da Graciosa, dois dias antes da partida contra o Londrina no domingo (2), fora de casa. O técnico Eduardo Barroca pretende utilizar um time que se aproxime do titular na temporada.

A maior dúvida do comandante está na meta. Alex Muralha, no momento, é o favorito para continuar no time, após dois jogos e duas vitórias. Wilson, que empatou duas vezes e teve uma falha na última partida, tende a ficar no banco de reservas. A escolha da titularidade passará por uma conversa com Thiago Mehl, preparador de goleiros.

O sistema defensivo ainda deve ter o lateral-direito Lucas Ramon, os zagueiros Rhodolfo e Sabino, além do lateral-esquerdo William Matheus. Já no setor ofensivo, Igor Jesus treinou normalmente e deve continuar na equipe. O centroavante Sassá, uma das maiores contratações nesse início de temporada, ainda não está na condição física ideal e vira alternativa durante o jogo, como foi no meio da semana.

O Coritiba deve ir a campo com Alex Muralha (Wilson); Lucas Ramon, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Renê Júnior, Thiago Lopes, Rafinha e Robson; Igor Jesus.

Com oito pontos e na quarta colocação, o Coxa encara o Londrina no domingo, às 16h, no estádio do Café.

William Matheus analisa concorrência no time:

