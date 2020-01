A quarta rodada do Campeonato Paranaense foi encerrada nesta quinta-feira (30), com as derrotas de Paraná e Athletico para FC Cascavel e Cianorte, respectivamente. Confira abaixo todos os gols da quarta rodada e opine nos comentários qual o mais bonito!

Cianorte 3×1 Athletico

Coritiba 1×1 Operário

Paraná 1×2 FC Cascavel

Toledo 1×3 Londrina

Rio Branco 2×0 Cascavel CR

União 1×0 PSTC