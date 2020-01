O Athletico perdeu, de virada, para o Cianorte por 3×1 na noite desta quinta-feira (30) no Albino Turbay, pela quarta rodada do Estadual, e não tem mais 100% de aproveitamento na competição. O gol atleticano foi de Danilo Boza, mas Rodrigo Alves (2) e Buba decretaram a vitória.

A primeira etapa não teve grandes emoções, com o Leão do Vale e o Furacão tentando manter a posse de bola. O único perigo do time da casa foi um chute de Eduardo que obrigou Anderson a fazer boa defesa.

Dessa forma, a saída rubro-negra foi a bola parada, aos 32. Denner bateu escanteio, Elias Carioca escorou e Danilo Boza, sozinho perto da linha do gol, apenas mandou para as redes. Breno Lopes, no fim, quase ampliou em boa trama com Kleiton.

Na volta do intervalo, o Cianorte igualou aos 10. Rodrigo Alves recebeu nas costas da zaga, Anderson saiu mal e o jogador passou por ele para marcar o gol. A virada demorou nove minutos. França foi derrubado por Jáderson na área e a arbitragem marcou pênalti. Rodrigo Alves cobrou e marcou. No minuto seguinte foi a vez de Buba receber, em posição duvidosa, atrás da defesa e chutar na saída do goleiro do Athletico.

O Furacão ainda meteu uma bola na trave nos minutos finais, mas não conseguiu reagir no confronto.

Próximos jogos

02/02, Arena da Baixada: Athletico x Paraná Clube

09/02, Olímpico Regional: FC Cascavel x Athletico

15/02, Arena da Baixada: Athletico x Toledo

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 4ª RODADA

30/01/2020

CIANORTE 3X1 ATHLETICO

Cianorte

Bruno; Weriton, Maurício Barbosa, Edu Doma e Anderson Santos; Zé Vitor, Morelli, Eduardo e Rodrigo Alves; Hélio Paraíba (Buba) e França.

Técnico: João Burse

Athletico

Anderson; Léo Simas, Danilo Boza, Walber e Jáderson (Reginaldo); Ramon, Léo Gomes e Denner (Julimar); Breno Lopes, Kleiton (Jajá) e Elias Carioca.

Técnico: Eduardo Barros.

Local: Estádio Albino Turbay (Cianorte)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo e Felipe Gustavo Schmidt

Gols: Danilo Boza, 32 do 1ºT; Rodrigo Alves, 10 e 19 do 2ºT, Buba, 20 do 2ºT

Cartões amarelos: França, Giba, Anderson Santos (CIA); Reginaldo (CAP)

Público Total: 1.125

Renda: R$ 21.725,00

