O zagueiro Léo Pereira não é mais jogador do Athletico. O anúncio da contratação pelo Flamengo foi feito pelo clube carioca no seu site oficial e nas redes sociais na noite de terça-feira (28), confirmando o contrato até 2024. Um vídeo com o próprio jogador de 23 anos falando que estava no novo clube também foi divulgado.

A negociação foi concluída nessa terça-feira após a ida do zagueiro Pablo Marí do Flamengo para o Arsenal. O mesmo negócio, que tinha esfriado há dois dias, acabou sendo concretizado. O time carioca pagará ao Furacão 7 milhões de euros, o equivalente a R$ 32 milhões, segundo o site Globoesporte.com.

Foi a segunda vez que o Flamengo demonstrou interesse por Léo Pereira. Em junho de 2019 ele foi sondado pelo alvinegro carioca. Na ocasião, foram três investidas: 50% dos direitos do jogador e por 1,5 milhão de euros na primeira proposta; 2,5 milhões de euros e, por último, 3,5 milhões de euros. Todas as tentativas foram recusadas.

