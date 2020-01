O goleiro Santos, do Athletico, está na lista do Atlético-MG para a temporada 2020. O Galo busca um arqueiro para substituir Cleiton, que está próximo de ser negociado com o RB Bragantino, por cerca de R$ 23 milhões.

Outro que está cotado para reforçar o Alvinegro mineiro é Rafael, do Cruzeiro. Entretanto, a Raposa, ao saber do interesse do rival, está travando a rescisão de contrato do atleta.

Revelado pelo Furacão, Santos foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão 2019, aos 29 anos. Foi também chamado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileiro em amistosos. No entanto, não chegou a jogar.

Com a camisa rubro-negra, o paraibano Aderbar Melo dos Santos Neto foi um dos destaques da equipe campeã da Copa Sul-Americana, em 2018, e da Copa do Brasil, no ano seguinte. Santos tem contrato até dezembro de 2022.

Caso seja negociado, o camisa 1 reforçaria a lista de atletas que deixaram o Furacão para a nova temporada. Entre os principais jogadores utilizados em 2019, já saíram o zagueiro Léo Pereira e o atacante Marco Ruben.

Além da dupla, o volante Bruno Guimarães foi negociado com o Lyon e o atacante Rony não deve permanecer, pretendido por Corinthians e Palmeiras.

