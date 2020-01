O Coritiba fechou o empréstimo do volante Vitor Carvalho, 22 anos, ao Gil Vicente, clube da primeira divisão do futebol português. O jogador já foi apresentado ao seu novo time nesta quinta-feira (30).

Muito contestado pela torcida no ano passado, Vitor Carvalho sequer entrou em campo nesta temporada. Em 2019, o volante participou de 28 jogos com a camisa alviverde. No ano anterior, foram 38 partidas e um gol marcado.

Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

Antes do empréstimo ao Gil Vicente, o volante estendeu o seu contrato com o Coxa até o fim de 2022. Com a saída de Vitor Carvalho, o técnico Eduardo Barroca fica com Matheus Sales e Nathan Silva para o posto de primeiro volante. Entretanto, o segundo está entregue ao Departamento Médico.

