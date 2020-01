O lateral-direito Patrick Vieira, 29 anos, é o novo reforço do Coritiba para a temporada 2020. O jogador, que está há cinco temporadas no futebol de Portugal, chega por empréstimo do Santa Clara com vínculo até o fim do ano.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

Revelado pelo América-MG, Patrick Vieira também já vestiu as camisas do Ipatinga e ABC, no Brasil, além de Marítimo, Benfica e Vitória de Setúbal, de Portugal. O lateral está no Santa Clara desde 2018. Foram 49 jogos pelo time europeu e nenhum gol marcado.

No Verdão, Patrick Vieira vai disputar posição com Lucas Ramon, que já vem sendo contestado pela torcida. O lateral vem sendo titular neste início de temporada, mas não tem agradado. Outra opção seria o jovem Yan Couto. No entanto, o prata da casa viajou para a Inglaterra para realizar exames e fechar com o Manchester City.

+ Mais do Coxa:

+ Eduardo Barroca coloca ponto final no rodízio no Coritiba

+ Manchester City dá “balão” no Barcelona e fica perto de lateral do Coxa

+ Confira os gols do empate entre Coritiba e Operário