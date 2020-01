O Coritiba ficou no empate com o Operário em 1×1 na noite desta quarta-feira (29), no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. O gol do atacante Robson, no final da etapa inicial, colocava o Coxa na ponta, mas Douglas Coutinho marcou nos minutos finais.

Veja os gols: