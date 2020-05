Em mais uma ação durante a pandemia do coronavírus, o Coritiba agora está ajudando diretamente seus torcedores. Nos últimos dias, o clube vem divulgando em suas redes sociais produtos e serviços de pequenos comerciantes e empresários coxas-brancas.

As publicações acontecem de segunda à sexta-feira, no Instagram, Twitter e Facebook, sempre pelo período da manhã. Os interessados precisam mandar, via e-mail, para redessociais@coritiba.com.br, um vídeo na vertical de até 40 segundos, falando sobre a empresa ou o produto, contato e horário de atendimento.

Além disso, é possível também divulgar eventuais promoções, principalmente algo especial para os sócios do Alviverde.

O envio não significa que o produto será divulgado. O Coritiba irá analisar todos os vídeos, considerando relevância do negócio e também a qualidade do material.

Durante esta pandemia, o Coxa vem se destacando com várias ações para ajudar quem precisa. Antes, o clube já havia pedido aos torcedores que ajudassem com doação de sangue, apoiou a Santa Casa.

Depois, jogadores e comissão técnica arrecadaram oito toneladas de alimentos para serem doados para pessoas que dependiam de jogos no Couto para se sustentarem.

Por fim, foram arrecadadas quase 2500 máscaras que foram doadas para comunidades carentes, em uma campanha lembrando o ídolo Dirceu Krüger.

