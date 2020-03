O Coritiba se engajou nas redes sociais em uma campanha pela doação de sangue aos hemobancos do país. Nesta sexta-feira (27), em sua conta no Twitter, o Coxa convocou seus torcedores a virarem doadores e ainda marcou o perfil do Internacional, para começar uma corrente virtual a favor da campanha.

O receio do coronavírus afugentou doadores e os hemobancos do Estado começaram a ficar sem estoque. Cenário perigoso que pode prejudicar pacientes em estado grave. A própria Secretária da Saúde do Paraná tomou medidas para evitar aglomerações nos locais de doação, fazendo agendamentos via aplicativo.

“Vamos começar uma #correntedesangue?”, diz a postagem do Alviverde. “Os hemobancos estão precisando de doações. Se você pode, informe-se e faça o agendamento para ajudar quem precisa. A saúde não pode esperar”, prosseguiu.

Vamos começar uma #CorrenteDeSangue? 💪



Os hemobancos estão precisando de doações. Se você pode, informe-se e faça o agendamento para ajudar quem precisa. A saúde não pode esperar. ✅



E aí, @scinternacional? Vcs conseguem convocar a galera aí para essa causa? pic.twitter.com/TP2yVKl42B — Coritiba (de 🏡) (@Coritiba) March 27, 2020

