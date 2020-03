O Coritiba divulgou na última quarta-feira (25) um vídeo em que vários jogadores que fizeram história no clube incentivam aos torcedores a ficarem em casa nesse momento de pandemia do coronavírus. A atitude é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar que o sistema de saúde do país entre em colapso.

Vestibular do Coritiba: Veja quem correspondeu e quem está devendo em 2020

Participaram do vídeo ex-jogadores como Tostão, Brandão, Cléber Arado, Alex, Almir, Vavá e Ademir Alcântara. Veja abaixo o vídeo divulgado pelo clube.

🇳🇬 Eles já jogaram partidas históricas com o Couto Pereira cheio, com a torcida apoiando. Agora o desejo é outro. O recado é diferente: #FiqueEmCasa. #CoxaEmCasa 💚 pic.twitter.com/vGq9WDUc1y — Coritiba (de 🏡) (@Coritiba) March 25, 2020

