Desde o início do mês, os times do futebol paranaense voltaram das férias e iniciaram os treinamentos. Porém, todos em home office, seguindo orientações dos preparadores físicos por vídeo-conferência. Até por isso, o goleiro do Coritiba, Alex Muralha, acredita que sua posição será a mais afetada neste período.

“Acredito que vai ser um pouco mais difícil essa retomada aos trabalhos de campo, pois nossas atividades são muito específicas, com quedas, saídas de gol e reposições. A gente até procurou fazer algo parecido com isso em casa, mas obviamente que não é a mesma coisa. Por outro lado, tenho certeza que a parte física não será um problema, pois nisso os treinos foram diários e em vários períodos”, disse ele.

Sem jogar há dois meses, por conta da pandemia do coronavírus, os jogadores estão mais tempo parados que o habitual. Mais do que isso, sequer estão podendo treinar da maneira ideal, sem o convívio com os companheiros. No entanto, Muralha não pede pressa para o retorno.

+ Cristian Toledo: Seis razões para entender a pressa pra volta do futebol. E quatro pra não entender

“Sinto falta de tudo. A nossa vida é o futebol desde moleque, e acho que nunca ficamos tanto tempo nessa situação, sem a perspectiva de retornar. Sinto falta da boa e velha rotina dos treinos, jogos, do calor da torcida. É algo atípico. Queremos muito voltar, mas desde que com toda a segurança necessária”, destacou.

“O que dá pra tirar de experiência nesses tempos é que devemos pensar um pouco mais nos outros. Deixar de lado as vaidades, parar de ser egoísta e sempre que puder ajudar o próximo”, completou.

A parada do futebol veio em meio à boa fase de Muralha. Há um ano no Coxa, o arqueiro tinha conquistado a vaga de titular no time, ganhando a disputa com Wilson. Desde que chegou ao clube, foram 45 jogos, com 27 vitórias, 12 empates e apenas 7 derrotas. Neste período, foram 35 gols sofridos. Em 2020, ele disputou dez dos 12 jogos do Alviverde.

