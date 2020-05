A Rede Paranaense de Televisão (RPC), filiada da TV Globo no Paraná, irá passar as reprises dos jogos que deram os títulos brasileiros para Athletico e Coritiba. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal UOL e confirmada pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

O confronto entre São Caetano e Furacão, que ocorreu em 2001, será reprisado no dia 24 de maio. Já o jogo entre Bangu e Coxa, de 1985, passará novamente na televisão no dia 31 de maio. Ambos os jogos serão retransmitidos às 16h, horário tradicional do futebol na TV no domingo.

Após apostar em reprises de jogos da seleção brasileira masculina e feminina, a TV Globo irá agora passar partidas importantes para a história dos clubes. Aqui no Paraná, no próximo domingo (17) será a vez de Corinthians x Chelsea, que deu o título mundial ao time paulista em 2012. Depois dos jogos da dupla Atletiba, no dia 7 de junho, será a vez de São Paulo x Liverpool, pelo Mundial de Clubes de 2005.

