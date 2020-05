O Coritiba divulgou o resultado da campanha “Rumo à Solidariedade”, que tinha como objetivo a compra de máscaras diante da epidemia do coronavírus. Segundo o clube, foi arrecadado um valor que gerará 2.446 máscaras para serem doadas para pessoas em comunidades carentes.

Como foi mostrado aqui, a campanha utilizava a data simbólica de um ano da morte do ídolo Dirceu Krüger para gerar o engajamento dos torcedores. Para participar, o torcedor deveria comprar um ou mais ingressos simbólicos, no valor de R$ 5 cada. “Faça pelos outros o que o Flecha fez por nós”, dizia a campanha.

Esta não é a primeira atitude do clube para ajudar no combate a epidemia. O Coxa já havia pedido aos torcedores que ajudassem com doações de sangue, apoiou a Santa Casa e cedeu os alojamentos do Couto Pereira para funcionários do Hospital das Clínicas. Jogadores e comissão técnica ainda arrecadaram oito toneladas de alimentos para serem doados para pessoas que dependiam de jogos no Couto para se sustentarem.

