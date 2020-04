Após o Coritiba arrecadar oito toneladas de alimentos nessa semana para ajudar quem precisa durante a pandemia do coronavírus, esse sábado (18) foi o dia de entregar as doações a quem precisa. O foco era ajudar profissionais que tiveram a renda prejudicada pela ausência de jogos no Couto Pereira.

No total foram acumuladas 400 cestas básicas que foram doadas para 150 famílias. Como a arrecadação foi acima do esperado, foi possível doar duas cestas para cada família. As outras 100 restantes serão doadas para instituições atendidas pelo projeto “Coritiba Retribui”.

Dos jogadores do elenco coxa-branca participaram da entrega o goleiro Wilson, o meia Gabriel e o atacante Welissol. “Tenho vista no rosto das pessoas a satisfação. A questão de alimentos é extremamente delicada. Claro que é pouco, mas já ajuda bastante. Cada um fazendo a sua parte, teremos um mundo melhor”, afirmou Gabriel.

Esta não é a primeira ação que envolve o Coxa neste período de dificuldades. Antes, o clube já havia pedido aos torcedores que ajudassem com doações de sangue e também apoiou a Santa Casa, além de também ter disponibilizado os alojamentos das categorias de base para funcionários do Hospital de Clínicas.

