Um mês após o último jogo oficial do Coritiba na temporada, o técnico Eduardo Barroca falou sobre como tem lidado com a nova rotina de trabalho e o futuro do futebol. O treinador aproveitou também para exaltar a postura da diretoria do Coxa neste período de pandemia. A entrevista foi para o jornalista Guilherme de Paula, do canal De Olho no Jogo.

Mesmo com as “férias forçadas”, o comandante tem falado diariamente com seu elenco e analisado os jogos disputados pelo Verdão até o momento. “Tenho tentado aproveitar o tempo para avaliar tudo o que foi feito no trabalho até o último jogo e conseguir transferir esse conhecimento para a interação com os atletas. Compartilho vídeos que envolvam nossa parte coletiva e desenvolvimento individual. Tenho buscado algumas referências externas também”, declarou o técnico.

Mesmo com a pausa no futebol, o Coritiba optou por não cortar ou reduzir os salários de seus funcionários durante o período de pandemia. O fato foi exaltado por Barroca. “Sou profissional formado em clube-empresa. Sou sempre favorável que a instituição seja mais forte do que qualquer indivíduo que está dentro dela. Estou bastante satisfeito com a direção do Coritiba nessa questão. A diretoria está preocupada primeiramente com a saúde de seus colaboradores, eles se comunicam diariamente com os funcionários e entendo que precisamos de um prazo maior para ver como tudo vai ser”, frisou o treinador.

No início desta semana, membros da comissão técnica se reuniram para debater uma possível volta aos treinamentos. No entanto, Barroca ressalta que é preciso ter cautela neste momento.

“Não conseguimos falar de calendário sem poder a voltar a trabalhar normalmente. Não me sinto preparado pra falar isso, sem estar 100% seguro. No clássico contra o Athletico já foi um cenário atípico não só por não ter público. Nenhum de nós estávamos 100% focados no lado desportivo. Esse é o ponto-chave”, disse.

Antes da paralisação, o Coritiba havia se classificado em primeiro lugar no Campeonato Paranaense e enfrentaria o Paraná na segunda fase.

