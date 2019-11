O meia Nikão, do Athletico, acabou se envolvendo em uma polêmica nas redes sociais nos últimos dias. A esposa do atleta, Izabela Cruz, acabou desabafando por conta de vários pedidos de camisa a seu marido e gerou uma certa revolta nas pessoas de Montes Claros, interior de Minas Gerais, cidade onde o jogador nasceu.

De acordo com Izabela, muitos moradores do local estão dizendo serem amigos de infância ou parentes do atleta, ‘cobrando’ uma recompensa pela ajuda feita quando ele era mais novo.

“Esse papo que todo mundo ajudou o Nikão, que todo mundo é tio, que todo mundo é primo ou amigo, mentira. A maioria das pessoas da cidade dele sente inveja, porque tentaram ser jogador e não conseguiram sucesso na vida, e o Nikão conseguiu, graças a Deus. Se você ajudou com uma carona, muito obrigada. Se você ajudou com uma chuteira, beleza, obrigada! Se você não tivesse ajudado, outra pessoa teria ajudado, porque a obra que Deus tem na vida do Nikão. A gente odeia pessoas bajuladoras e puxa-saco. A gente sabe quem é quem, sabe quem é amigo de verdade, viu? E a gente sabe quem é encosto”, disparou ela.

“Deixa eu falar com vocês um assunto sério. As pessoas vivem pedindo blusa para o Nikão e as pessoas acham que blusa é de graça. Da mesma maneira que você gasta, a gente também gasta. Então, assim, é um saco, é uma inconveniência, toda hora alguém ficar pedindo blusa do Athletico. Ele é um jogador do Athletico, não é dono da empresa. Então, se você quiser blusa, vai lá na loja, compra e traz para o Nikão dar autógrafo, porque não tem coisa mais inconveniente toda hora alguém pedindo uma camisa ao Nikão. Isso enche a paciência”, acrescentou ela,

O desabafo gerou muitas consequências. No próximo dia 16, Nikão receberia o título de cidadão honorário na Câmara Municipal de Montes Claros, mas que acabou sendo cancelada pelo vereador Junior Martins, que foi quem propôs a homenagem.

Diante da repercussão, o meia se obrigou a se manifestar em seu perfil no Instagram e gravou um vídeo se explicando. O jogador ressaltou que sua família não quis ofender ninguém.

“Fala pessoal de Montes Claros, é o Nikão. Somente para esclarecer um vídeo que a minha esposa postou. Quem me conhece sabe quem eu sou, quem conhece ela sabe quem ela é. Quem me conhece sabe de onde eu vim, de onde eu cresci. Pessoas totalmente equivocadas, com muita maldade, colocaram aquilo que elas acharam no vídeo, simplesmente para virar o que virou. Em se tratando de internet, as pessoas acreditam naquilo que vê”, afirmou ele.

“Se alguém da minha cidade, do meu bairro, de onde eu cresci, se sentiu ofendido, tem aqui o meu pedido de desculpas em nome da minha família”, completou.

