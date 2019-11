Técnico interino, Eduardo Barros tem mantido o bom desempenho do Athletico no Campeonato Brasileiro após a saída polêmica de Tiago Nunes para o Corinthians. O profissional está invicto e ainda melhorou a posição da equipe na tabela de classificação.

Com três vitórias e um empate, o Furacão subiu da sexta colocação para a quinta. Nesse período, o time não sofreu gols e conquistou triunfos com placares simples diante de São Paulo e Atlético-MG, fora de casa, além do Botafogo, na Arena da Baixada. A igualdade foi com o Cruzeiro, em casa.

“O balanço que eu faço é positivo. A equipe vem vivendo um momento mágico e que é fruto de toda a entrega dos jogadores. É consequência de tudo o que foi construído ao longo da temporada. Felizmente estamos conseguindo rodar a equipe e manter a performance”, afirmou em entrevista coletiva.

Diretor das divisões de base e ex-auxiliar de Rafael Guanaes nos aspirantes deste ano, Barros manteve o padrão de jogo atleticano, com intensidade e adaptação aos momentos dos jogos, seja em partida de posse ou de toques rápidos em direção ao gol. O futebol não tem sido tão vistoso quanto com Nunes, mas continua eficiente em resultados.

O comandante rubro-negro também tem colocado, aos poucos, atletas mais jovens para dar minutos em campo e rodagem, com objetivo de iniciar a transição para a próxima temporada. Os laterais Khellven e Abner Vinicius, o volante Erick e o atacante Vitinho foram alguns deles.

“É uma filosofia do clube de lançar jovens talentos. Além disso, tenho uma grande identificação. A maior parte da minha carreira é com trabalhos em categorias de base. Oportunizar para jogadores que estão merecendo é muito gratificante. Jogo com mais de 30 mil, e eles, com idade de sub-20, e com essa personalidade. Eles saem fortalecidos”, complementou.

A boa campanha momentânea, inclusive, credencia Barros a ser um dos nomes cotados para comandar o Furacão no Estadual do ano que vem. A diretoria tem procurado alternativas no mercado, mas avalia a opção dentro do CT do Caju.

“Ser treinador de futebol profissional para mim é algo muito claro. As oportunidades não se escolhem. É uma missão de vida. Alguns dias atrás, eu fui escolhido para representar o clube. Prefiro manter essa posição de não me oferecer para a função. Onde eles julgarem mais conveniente, estou à disposição”, completou.

Com 56 pontos e na quinta colocação, o Athletico está invicto há nove jogos e volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, contra o Grêmio, pela 35ª rodada do Brasileirão.

