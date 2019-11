Com apenas mais um jogo para o término da temporada e sem chances de acesso na Série B, o Paraná Clube já vê algumas peças de seu elenco indo embora. Depois do meia-atacante Rodrigo Porto anunciar sua saída, foi a vez de o meia João Pedro deixar o Tricolor.

O jogador está com uma lesão na panturrilha e não terá condições físicas de atuar contra o Botafogo-SP, na sexta-feira (29), às 20h, na Vila Capanema. Por isso, foi liberado e retorna ao Athletico para finalizar o tratamento.

A tendência é que mais uma vez o atleta atue pelo time de aspirantes do Furacão no Campeonato Paranaense de 2020. Ele estava na equipe rubro-negra nas conquistas do Estadual em 2018 e 2019.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Aos 22 anos, João Pedro foi emprestado pelo Athletico ao Paraná para a disputa da segunda divisão. No total, disputou 29 partidas, marcando quatro gols. Teve um ótimo início, marcando todos os gols nos primeiros nove jogos. Depois, caiu de produção, conviveu com lesões e nas últimas rodadas havia perdido a titularidade.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná precisa definir situações de Alex Brasil, Matheus Costa e jogadores

+ Matheus Costa entra na mira da Chapecoense para 2020