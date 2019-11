A temporada, praticamente, já foi encerrada para o Paraná Clube. Se o sonho do acesso já é passado, o presente agora para o Tricolor é já ir arrumando a casa para a temporada de 2019. O pontapé inicial a ser dado é com relação à permanência ou não do diretor de futebol Alex Brasil. Com contrato até maio do ano que vem, o dirigente tem grandes chances de estender o vínculo.

A definição de seu futuro também pode acabar influenciando em outra decisão. Matheus Costa fica ou não fica? O treinador já declarou que pretende renovar o contrato com o Tricolor. E a própria diretoria aprova o trabalho do comandante, que aos trancos e barrancos ainda deixou o Paraná com esperança pelo acesso até a penúltima rodada.

Especula-se que o técnico já tenha recebido sondagens de alguns clubes do futebol brasileiro, como Juventude e Chapecoense. Após essas definições fora do gramado, é aí que a diretoria e comissão técnica vai analisar o que tem nas mãos para a temporada de 2020. Desta vez, ao contrário dos outros anos, o Paraná possui uma base de atletas para o ano que vem. A pergunta que fica é se até mesmo esses jogadores com contrato não serão negociados.

Para a meta, o Tricolor está bem servido. Thiago Rodrigues, Alisson e Murilo possuem contrato. No entanto, o titular Thiago Rodrigues, com a boa temporada feita, deve chamar a atenção de outros clubes. Nas laterais, Éder Sciola e Juninho têm vínculo. E os dois devem permanecer.

Na defesa, quem possui contrato são Rodolfo e Fabrício. O primeiro, entretanto, já foi sondado pelo Fluminense. O segundo pode seguir no ano que vem. Para a meia cancha, são quatro jogadores com vínculo: Jhony Douglas, Luiz Otávio, Jhemerson e Alesson. A tendência é que o volante Luiz Otávio seja negociado para sanar algumas dívidas do clube.

Por fim, para o ataque, o Paraná conta com Raphael Alemão, Jenison e Rafael Furtado para 2020. A expectativa é que o trio permaneça. Todas essas incógnitas estão nas mãos do presidente Leonardo Oliveira, que terá muito trabalho neste fim de ano.