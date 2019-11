O atacante Rodrigo Porto, 20 anos, cria das categorias de base do Paraná, se despediu do clube por meio de suas redes sociais na última quinta-feira. O jovem estava emprestado ao Tricolor após ter sido negociado com a Tombense-MG, em abril deste ano.

Na época, a diretoria paranista vendeu parte dos direitos econômicos do atleta para aliviar a situação financeira. Os valores não foram revelados. Rodrigo Porto havia estreado no time profissional do Paraná no ano passado, pelo Brasileirão.

Foi nesta temporada que o jovem teve mais chances com a camisa paranista, mas acabou não correspondendo e perdeu espaço na reta final da Série B. Foram 17 partidas e nenhum gol marcado. Rodrigo Porto é o segundo atleta do elenco a se despedir oficialmente após o empate com o Criciúma, que acabou com as chances de acesso do Tricolor. Ainda no gramado, o lateral-esquerdo Guilherme Santos já havia dado a entender que não ficaria no elenco para o ano que vem.