Após o sonho do acesso ser encerrado no empate com o Criciúma, o técnico Matheus Costa aguarda o contato da diretoria do Paraná Clube para saber se vai permanecer no cargo na temporada de 2020. A tendência é que isso ocorra somente após a última rodada da Série B, no dia 30, contra o Botafogo-SP, na Vila Capanema.

Enquanto isso não ocorre, o nome do treinador já é pauta de algumas equipes do futebol brasileiro. Especulou-se que o Juventude, que recentemente subiu para a Segundona, teria sondado a situação do comandante paranista. No entanto, o departamento de futebol do clube gaúcho negou ter feito contato. “É um ótimo treinador, mas não falamos com ele. Não estamos precisando”, disse Osvaldo Pioner, diretor-geral de futebol do Juventude.

O clube gaúcho, aliás, já tem um acordo com o técnico Marquinhos Santos, que está no comando da Chapecoense. O treinador estava no Juventude neste ano e já negociou com o clube gaúcho.

Na manhã desta sexta-feira, a Rádio Chapecó AM informou que a Chape, com o retorno de Marquinhos Santos ao Juventude ao final do Brasileirão, está de olho em Matheus Costa para 2020. A reportagem entrou em contato com os representantes do treinador, que negaram sondagens pelo comandante.

