O atacante Marco Ruben despistou sobre o seu futuro no Athletico. O camisa 9, que pertence ao Rosário Central, da Argentina, tem contrato de empréstimo com o Furacão até o fim do ano, mas preferiu desconversar sobre sua permanência ou não para 2020.

“Estou tranquilo e deixando essa definição para depois. Primeiro vamos pensar nessa reta final de 2019. Deixo 2020 para depois”, disse Marco Ruben em entrevista à rádio Banda B, após a vitória do Rubro-Negro por 1×0 sobre o Galo.

Apesar da entrevista, segundo o que foi apurado pela Tribuna, o atleta dificilmente irá permanecer para o próximo ano. O Athletico até estudou realizar o direito de compra no valor de US$ 1,25 milhão (R$ 5,2 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atacante, mas a escolha do atleta teria pesado para que a negociação não fosse para frente.

O centroavante, de 33 anos, foi a principal contratação do clube para a temporada 2019, por US$ 200 mil (R$ 744 mil, na cotação da época). Até aqui, ele disputou 40 jogos e balançou as redes 12 vezes, sendo o artilheiro da equipe na temporada.

O seu ponto alto em 2019 foi na partida de ida da fase de grupos da Copa Libertadores da América, contra o Boca Juniors, na Arena da Baixada, quando ele marcou um hat-trick, três gols, na vitória por 3×0 sobre os hermanos.

Caso se confirme sua saída, Marco deixa o Athletico com dois títulos em seu currículo – Copa do Brasil e a Levain Cup.