Um dos nomes cotados para assumir o comando técnico do Athletico em 2020, o uruguaio Paulo Pezzolano, 36 anos, foi anunciado como novo treinador do Pachuca, do México, nesta segunda-feira.

¡Bienvenido a la ‘Cuna del Fútbol Mexicano’ ⚽️ profesor @papapezzolano! Desde hoy comenzamos a formar y a trabajar por el objetivo. #ElÚnicoEnMi💙 pic.twitter.com/Qw2RkZGxyx — Club Pachuca (@Tuzos) November 25, 2019

O técnico estava no Liverpool, do Uruguai, desde a última temporada, quando iniciou a sua carreira como treinador. Pezzolano já vestiu a camisa do Furacão em 2006, quando chegou a formar a dupla de defesa rubro-negra com Paulo André, atual diretor de futebol do clube.

Além dele, outro nome que chegou a ser especulado foi o de Roger Machado, atual técnico do Bahia. No entanto, o clube baiano já confirmou que o treinador segue no cargo na próxima temporada.