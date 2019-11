O Athletico vai manter a promoção de ingressos do último jogo em casa para o confronto desta quarta-feira (27), às 21h30, contra o Grêmio, na Arena da Baixada. O torcedor que for com a camisa atleticana pagará R$ 50 na entrada.

Assim como na partida diante do Botafogo, a promoção foi promovida com a ‘ajuda’ de um dos mascotes do clube. No começo da tarde desta segunda-feira (25), o Fura-Cão pediu valores mais em conta por causa do Natal, que está se aproximando.

“Querido papai-noel, eu sei que ainda não é Natal.. mas fui um bom mascote e queria que o Athletico fizesse uma promoção de ingresso de novo para o jogo de quarta-feira”, afirmou. O perfil oficial do Furacão respondeu que o cachorro rubro-negro apelou, mas não tinha como negar o pedido.

Apelou mesmo… 😬

E agora? Como é que eu vou negar alguma coisa pra você? — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 25, 2019

Os ingressos para a partida já estão à venda no tickets.athletico.com.br. A venda física nas bilheterias da Baixada começa na terça-feira (26), entre 10h e 18h, e na quarta-feira (27) entre 10h e 21h30. A promoção para pagar meia-entrada é válida para qualquer setor do estádio, com a exceção dos camarotes.

