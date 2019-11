Na vitória por 1×0 sobre o Atlético-MG, o técnico Eduardo Barros, do Athletico, promoveu oito alterações na equipe, duas delas foram forçadas. Um dos jogadores que tiveram a oportunidade de começar no time titular foi o atacante Vitinho, autor do gol do triunfo rubro-negro contra o Galo. Na equipe principal, o garoto de 20 anos teve a chance de disputar 20 jogos em 2019 (quatro como titular) e anotar dois gols.

A ideia do treinador interino, mesmo com o time tendo o G4 como objetivo, é de rodar o elenco até o fim do Brasileirão. “Assim que eu assumi a equipe, iniciei um processo de construção e de relação com os jogadores. Foi consensual o desejo, de muitos líderes da equipe, de dar oportunidade a todos, de ajudá-los para a próxima temporada, seja no Athletico ou em outro clube”, disse o treinador.

+ Confira a classificação da Série A

O meia Erick é outro que deve ter mais chances nos próximos jogos. Na partida de hoje, o garoto entrou na vaga do volante Bruno Guimarães, que sentiu uma lesão e foi substituído ainda no primeiro tempo.

“Infelizmente foi em uma infelicidade do Bruno, mas a gente tem que estar preparado. É ser solidário um com o outro. Muitos estão com o contrato vencendo e querem provar que podem fazer parte do grupo ano que vem. É importante para mostrarmos o nosso valor”, falou o volante.

O próximo desafio da garotada será duro. Na quarta-feira, o Furacão recebe o Grêmio na Arena da Baixada, às 21h30, em confronto direto na briga pelo G4.