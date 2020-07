De acordo com o site Kicker, da Alemanha, o Eintracht Frankfurt está de olho no zagueiro Luan Patrick, 18 anos, do Athletico. Um dos principais destaques da seleção brasileira, campeã mundial sub-17 no ano passado, o defensor possui contrato com o Furacão até 2024.

Luan Patrick foi integrado ao elenco principal do Rubro-Negro após ter participado da Copa São Paulo de Juniores no início da temporada e ter feito quatro jogos na disputa do Campeonato Paranaense – com o time de aspirantes.

No entanto, a concorrência é grande para o jovem na equipe do técnico Dorival Júnior. No momento, o Athletico conta com Thiago Heleno, Felipe Aguilar, Lucas Halter, Edu, Pedrão, Gabriel Fornari e Zé Ivaldo para a posição.

Luan Patrick está no Furacão desde 2018, após passagens pelas categorias de base de Internacional, Juventude e Figueirense.

+ Mais do Furacão:

+ Jogador do Athletico emprestado ao Santa Cruz testa positivo para coronavírus

+ Campeonato Paranaense pode ser retomado no próximo fim de semana

+ Seis times a favor e dois contra. Quem quer a volta do Paranaense?

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?