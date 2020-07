Paralisado desde março, o Paranaense pode ser retomado no próximo final de semana, com o início da fase final. Após o governo do Paraná retirar as medidas restritivas relacionadas ao coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) autorizou a realização de jogos de futebol no estado.

Assim, os duelos entre Paraná e Coritiba, Cianorte e Operário, Rio Branco e Cascavel e, ainda, Londrina e Athletico, devem ocorrer já no sábado e domingo, dias 18 e 19, respectivamente. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) ainda vai confirmar datas e horários.

O retorno das partidas depende, ainda, da liberação das prefeituras de Curitiba, Londrina, Cianorte, Cascavel, Ponta Grossa e Paranaguá, as sedes dos clubes envolvidos com a reta decisiva da competição.

A retomada do Estadual ocorre, justamente, no momento de píco de casos de coronavírus no Paraná. A última terça-feira (15) representou o recorde de mortes em apenas um dia: 57. Até então, foram 1.175 óbitos por Covid-19.

