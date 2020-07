O Santa Cruz confirmou nesta quarta-feira (15) que um dos reforços apresentados na última terça-feira testou positivo para coronavírus. Dois atletas, que pertencem ao Athletico, chegaram ao clube pernambucano: Jaderson e Kleiton. No entanto, o Santa não revelou o nome do infectado.

De acordo com o clube, o jogador não teve contato com o elenco do clube pernambucano e ficará afastado por 14 dias.

Os nossos dois últimos reforços anunciados na segunda-feira, realizaram a testagem do Covid-19 na terça pela manhã. Um deles testou positivo e ficará afastado por 14 dias. Ele não teve contato com nenhum outro atleta do elenco.



👊🏻⚫⚪🔴 — Santa Cruz F.C. (de 🏡) (@SantaCruzFC) July 15, 2020

A dupla emprestada ao Santa Cruz terá os salários pagos pelo Athletico. Os dois vinham disputando o Campeonato Paranaense com o time de aspirantes do Furacão.

Até o momento, 13 funcionários do Rubro-Negro já testaram positivo para o coronavírus. O clube, entretanto, não revelou quem foram os colaboradores infectados.

