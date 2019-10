O duelo desta quinta-feira (17), contra o Fluminense, às 21h, no Maracanã, pouco vale para o Athletico no Campeonato Brasileiro. O Furacão, campeão da Copa do Brasil e já está garantido na Libertadores do ano que vem, está longe de brigar pelo título e tão pouco ameaçado pelo risco de rebaixamento. Mas o duelo contra o tricolor carioca, além de trazer boas recordações, será especial para o técnico Tiago Nunes, que vai completar 100 jogos no comando do Furacão. O jogo terá transmissão pelo GloboEsporte.com e será possível acompanhar em tempo real no site da Tribuna do Paraná.

Não demorou para o treinador cair nas graças dos atleticanos. E não é para menos. Desde a conquista do Campeonato Paranaense de 2018 com o time de aspirantes, Tiago virou ídolo no clube. No ano passado foi promovido ao grupo principal e vem colecionando conquistas importantes. Primeiro veio a Copa Sul-Americana, primeiro título internacional da história do Rubro-Negro. Depois, recentemente, a Copa do Brasil, taça que faltava na galeria atleticana.

Tiago Nunes é considerado por grande parte dos torcedores o grande responsável pelo momento mágico que o Athletico atravessa em campo. Por isso, a possibilidade de não tê-lo no ano que vem causa pânico. O contrato acaba no final deste ano, alguns clubes não escondem o desejo de contar com ele e algumas conversas já caminharam para uma possível renovação.

Mas enquanto o futuro do técnico não é definido, ele aproveita para curtir o bom momento. Depois da derrota para o Flamengo, listou os cinco momentos mais marcantes que viveu no comando do Furacão. Entre eles as conquistas e jogos que jamais vai esquecer, como o duelo contra o Penãrol, no Uruguai, pela Sul-Americana do ano passado, e a virada diante do Grêmio pela Copa do Brasil deste ano.

“Primeiro as conquistas, o Paranaense de 2018, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. A virada contra o Grêmio foi um momento extraordinário. E tem um jogo que vou levar no coração, contra o Peñarol, um time de magia e história. A maneira como vencemos em Montevidéu foi um jogo muito querido. Vou guardar para sempre na memória”, lembrou.

Para o Rubro-Negro, o duelo de hoje diante do Fluminense também terá um gosto todo especial. Foi no Maracanã que o time, nos dois últimos anos, colecionou classificações memoráveis. Aconteceu na semifinal da Sul-Americana do ano passado diante do próprio tricolor carioca e, neste ano, quando venceu o Flamengo nas penalidades, calou 70 mil torcedores e garantiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Para este compromisso, o treinador terá novamente à disposição o goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães, que serviram a seleção brasileira. Os zagueiros Pedro Henrique e Robson Bambu, recuperados de lesão, também poderão jogar. Por outro lado, o zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Há também uma dúvida no ataque. O atacante Marco Ruben pode voltar ao time no lugar de Thonny Anderson.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 26ª Rodada

FLUMINENSE X ATHLETICO

Fluminense

Muriel; Gilberto, Frazan, Nino e Orinho; Airton, Daniel e Nenê; Yony González, Wellington Nem e João Pedro

Técnico: Marcão

Athletico

Santos; Madson, Pedro Henrique (Bambu), Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Rony e Marcelo; Marco Ruben (Thonny Anderson).

Técnico: Tiago Nunes

Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

Horário: 21h

Árbitro: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

