O Athletico enfrenta o Palmeiras, neste domingo (20), às 19h, na Arena da Baixada, querendo colar no G6 do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido pelo canal TNT para todo o Brasil, menos para o Estado do Paraná. Você pode acompanhar o confronto pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná.

O Furacão, embalado após vencer de virada o Fluminense por 2×1 no Maracanã, quer voltar a pontuar dentro de casa. Na última partida na Arena, o Rubro-Negro perdeu para o Flamengo por 2×0 em uma atuação abaixo da média. Mesmo garantido na Libertadores 2020, o time atleticano, que tem 38 pontos e está na nona colocação, tem objetivo de estar entre os seis melhores do campeonato, até pela questão da premiação da competição. Quanto melhor a colocação, mais grana para os cofres do clube no término da temporada. Uma vitória pode colocar a equipe na sétima posição ao término da rodada.

“Eu tenho tido sorte que os atletas não tem esse problema de manter o foco. Eles têm um propósito maior do que a conquista da Copa do Brasil. A conquista foi para marcar a história, mas o propósito desse grupo é maior. Estamos no meio da tabela, poderíamos estar em uma condição melhor, se não fossem os pontos que deixamos para trás. Se emendar umas três vitórias seguidas, ainda dá para chegar ao G6”, disse o treinador, após o triunfo no Maracanã

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Para a partida, o treinador terá um importante reforço. O zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão no último jogo, está à disposição e pode ser a novidade, no lugar de Pedro Henrique. O restante do time deve ser o mesmo da vitória contra o Fluminense.

Já para o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, o confronto tem clima decisivo. A oito pontos atrás do líder Flamengo, o clube paulista precisa da vitória em cima do Athletico para não ver o time carioca abrir uma vantagem ainda maior e o sonho do título ficar ainda mais distante.

No jogo neste domingo, o treinador Mano Menezes terá que fazer algumas mudanças no time titular, já que não poderá contar com o lateral-direito Marcos Rocha e o meia-atacante Gustavo Scarpa.

Ficha técnica

SÉRIE A

2º Turno – 27ª rodada

ATHLETICO x PALMEIRAS

Athletico

Santos; Madson, Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Rony, Thonny Anderson e Marcelo Cirino.

Técnico: Tiago Nunes

Palmeiras

Weverton; Jean, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Deyverson (Borja ou Henrique Dourado).

Técnico: Mano Menezes

Local: Arena da Baixada

Horário: 19h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

