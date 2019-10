Após vencer o Fluminense de virada por 2×1, na última quinta-feira, em pleno Maracanã, o Athletico tem mais um compromisso pelo Brasileirão no domingo, às 19h. Pela 27ª rodada da competição, o Furacão recebe o Palmeiras, na Arena da Baixada. Já classificado pra Libertadores, o Rubro-Negro luta para se aproximar do pelotão da frente.

Para a partida contra o Porco, o técnico Tiago Nunes segue sem contar com o lateral-direito Jonathan, o zagueiro Lucas Halter e o meia-atacante Nikão. O trio continua no departamento médico. Por outro lado, o treinador deve promover o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão contra o Flu. Com o seu retorno, a tendência é que Pedro Henrique fique no banco de reservas.

O Athletico deve ir a campo com Santos; Madson, Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Rony, Thonny Anderson e Marcelo Cirino.