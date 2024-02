Prazo da revalidação do RNTRC se encerra em 26 de fevereiro

Termina no dia 26 de fevereiro o prazo para os transportadores realizarem a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Para que os transportadores não percam o prazo e evitem problemas nas atividades diárias, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Paraná – Setcepar em conjunto com o Sistema Fetranspar, tem feito uma série de orientações sobre como realizar todo o processo e ficar em dia com a documentação.

A revalidação é um processo solicitado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), para atualização dos dados referentes ao serviço prestado pelos transportadores brasileiros. Entre as informações que precisam ser atualizadas estão os dados cadastrais dos transportadores, dos veículos que compõem a frota, além de eventuais regularizações. Caso o transportador não a realize, estará sujeito a multas e será impedido de prestar o serviço.

O transportador pode verificar sua situação cadastral por meio do site Consulta Pública, da ANTT e então, se necessário, dar andamento ao processo de regularização. “Deixar de realizar a revalidação do RNTRC gera uma série de transtornos para o transportador, por isso é fundamental fazer o procedimento dentro do prazo”, o presidente do Setcepar, Silvio Kasnodzei.

Somente em Curitiba e Região Metropolitana, são mais de 18 mil empresas ativas e aptas para fazer a revalidação. Em todo o Paraná esse montante ultrapassa os 28 mil. Segundo informações da ANTT, até o começo de janeiro, 80% das empresas do Paraná ainda não haviam feito o procedimento.

Campanha inédita

Para incentivar os transportadores a realizarem a revalidação e auxiliar no processo, o Setcepar em parceria com o Sistema Fetranspar promove uma campanha inédita de orientação para a categoria: Chegou a hora de revalidar o RNTRC! Além de destacar o prazo para o processo, a entidade ainda alerta sobre a maneira correta para a realização do procedimento.

Um dos principais esclarecimentos que a campanha faz é que entidades, como o Setcepar, estão credenciadas e autorizadas a realizar todo o processo, sem a necessidade de intermediários. Os atravessadores representam um risco aos transportadores, pois realizam cobranças indevidas e têm acesso a dados sensíveis das empresas.

No Paraná todos os nove sindicatos associados ao Sistema Fetranspar estão aptos a atender as demandas e dar todo o suporte para que as empresas façam sua revalidação com total segurança. Na Região de Curitiba, a orientação é buscar as equipes do Setcepar que estão aptas a dar todo o suporte.