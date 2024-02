No dia 16 de fevereiro é celebrado o ‘Dia do Repórter’. A data, apesar de não ser oficial, homenageia a categoria por seu trabalho. Isso porque esse profissional desempenha um papel fundamental na sociedade, atuando como um elo crucial entre os acontecimentos e o público. Sua missão vai além da mera transmissão de informações; ele é responsável por investigar, contextualizar e comunicar eventos de interesse público de maneira objetiva e imparcial.

VEJA MAIS: Filme de terror paranaense começa a ser gravado na grande Curitiba

Por isso, a seguir, confira 5 documentários imperdíveis para celebrar o ‘Dia do Repórter’!

1. Primeira Página: Por Dentro da BBC Persa (2023)

Após a República Islâmica do Irã proibir o Serviço Persa da BBC de exercer o seu trabalho jornalístico no território, o veículo produziu este documentário, que conta os desafios dos profissionais para cobrir, à distância, os protestos em curso no Irã, desde a morte da jovem Mahsa Amin.

Na obra, é possível ver as dificuldades profissionais e pessoais enfrentadas por jornalistas que, mesmo em casos extremos, como a morte de parentes, não podem pisar no país. O veículo também aborda as críticas feitas por opositores do regime, que reclamam do espaço dado pela BBC aos argumentos do governo.

Onde assistir: BBC.

2. Em Perigo (2022)

Originalmente produzido pela HBO Max, o documentário acompanha a rotina de quatro jornalistas em países democráticos, em que a liberdade de imprensa é historicamente garantida. No entanto, o dia a dia dos profissionais passa por alterações e, então, eles passam a enfrentar situações típicas de zonas de guerra na luta para preservar a liberdade de imprensa.

Onde assistir: HBO Max.

3. Escola Base: Um Repórter Enfrenta o Passado (2022)

Dirigido por Caio Cavechini e Eliane Scardovelli, o documentário conta uma história marcante do universo jornalístico: a denúncia de assédio a crianças de quatro anos em uma escola, em 1994, que gerou comoção no país e mudou a vida dos proprietários do estabelecimento, posteriormente declarados inocentes.

Por meio de uma série de entrevistas, realizadas pelo jornalista Valmir Salaro, primeiro a cobrir o caso em rede nacional, a obra mostra os desdobramentos do fato após 28 anos e os traumas que as vítimas, antes acusadas, tiveram que enfrentar. A produção também conta com o jornalista lendo, pela primeira vez, uma dedicatória que recebeu de Aparecida Shimada, uma das proprietárias da escola e vítima do caso.

Onde assistir: Globoplay.

4. Cercados (2020)

Dirigido por Caio Cavechini, a produção é um registro dos bastidores da cobertura da pandemia causada pelo vírus da COVID-19, por meio do olhar da imprensa. No documentário, é retratado a luta diária de jornalistas na “linha de frente” de cobertura das informações na época. Afinal, mesmo durante a crise, a desinformação não poderia prevalecer.

Onde assistir: Globoplay.

5. Aliados

Um documentário de guerra/política, a obra produzida por Gabriel Chaim acompanha a sua trajetória, junto às forças democráticas sírias, na operação internacional que reconquistou a cidade de Baghouz. Na produção também é possível ver o sofrimento de mulheres e crianças que escaparam dos bombardeios e foram levadas para o campo de refugiados de al-Hol.

Onde assistir: Globoplay.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba