Ford Pro mostra suas soluções de produtividade para cliente comercial

A Ford lançou no Brasil a sua nova marca global de veículos comerciais, Ford Pro, reforçando a proposta de trazer soluções completas para os clientes do segmento com o objetivo de maximizar a produtividade e rentabilidade do seu negócio. Para mostrar a ampla estrutura de produtos e serviços desse ecossistema, a empresa estreou uma campanha. Veja o link: https://www.youtube.com/watch?v=k92UYohgvCk.

“Além do portfólio de produtos e serviços, na campanha destacamos a tecnologia, infraestrutura e a produtividade, que são os pilares que focamos na Ford Pro pensando no cliente comercial, seja ele um pequeno empresário ou grande frotista”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

Idealizada pela agência Wieden + Kennedy SP, a campanha reforça que o ecossistema de produtos e soluções tecnológicas da Ford Pro está a serviço da grandeza, independentemente do porte da empresa ou do negócio de cada cliente. “A Ford Pro é para quem tem dezenas de veículos na frota. Mas também é para quem tem apenas um. Porque a grandeza não é sobre tamanho. É sobre vontade. É sobre trabalho”, pontua André Pallu, diretor de criação da W+K SP.

Com veiculação em mídia digital, rádio, impresso, mídia exterior e pay TV para a América Latina, a comunicação apresenta como a Ford Pro conta com um amplo portfólio de veículos comerciais completamente renovado, inovador e tecnológico: a nova geração da picape Ford Ranger nas versões voltadas ao trabalho e a linha Ford Transit, uma rede com mais de 100 concessionárias preparada para fornecer peças e serviços, além do atendimento prioritário e especializado e uma estrutura dedicada de engenharia própria para dar suporte na modificação dos veículos.

Outro diferencial da marca é a conectividade embarcada de fábrica, que facilita a gestão da frota, aumenta a produtividade e contribui na redução de custos operacionais dos veículos no uso diário, com o monitoramento remoto de indicadores e da saúde do veículo, o que permite maior agilidade nos serviços. Além da Assistência 24 Horas com central exclusiva, o cliente comercial tem acesso sem custo ao Acompanhamento Preventivo Inteligente, com uma equipe que monitora mais de 3.000 indicadores dos veículos e avisa preventivamente se algum item precisar de manutenção, evitando paradas inesperadas.

“Nosso objetivo é oferecer a cada cliente a solução que melhor atende às suas necessidades, acompanhando a sua jornada desde o momento da aquisição, uso e até a renovação da frota ou veículo, com o menor custo operacional, para que ele tenha máxima produtividade e o melhor retorno financeiro no seu negócio”, diz Matias Guimil, gerente de Estratégia e Produto da Ford América do Sul.

Linha completa

A linha Ford Transit está disponível nas versões minibus, furgão e chassi, sendo que as duas primeiras são as únicas do mercado que contam com a opção de transmissão automática. Além do motor forte e econômico com tração traseira, ela é campeã de segurança e traz as tecnologias de assistência à condução mais avançadas do mercado para a prevenção de acidentes. Em matéria de tecnologia, inovação e eletrificação, a nova Ford E-Transit 100% elétrica já se encontra rodando no Brasil num programa junto a grandes frotistas. A fábrica da Ford Transit no Uruguai, com padrão global de qualidade, comemorou em setembro a produção de 10.000 unidades.

A Nova Ford Ranger, recém-lançada no Brasil, é oferecida nas versões XL e XLS voltadas ao trabalho, com motor 2.0 Turbodiesel, tração 4×4 e transmissão manual e automática. Referência das picapes médias, ela é a única a vir com sete airbags, multimídia SYNC 4 com tela de 10” e conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, painel de instrumentos digital configurável de 8”, volante com ajuste de altura e profundidade, limitador de velocidade e degrau de acesso à caçamba.

