O Athletico lançou na tarde desta quarta-feira (13) uma promoção, por meio de suas redes sociais, para diminuir o valor dos ingressos do jogo entre o Rubro-Negro e o Botafogo, neste domingo, às 18h, na Arena da Baixada, válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O objetivo da ação é engajar o maior número de torcedores nos perfis do Twitter relacionados aos mascotes da família Furacão. Quanto mais novos seguidores o @fura__cao, o @piafuracao e a @guriafuracao tiverem, menos as entradas para a partida custarão.

No perfil oficial do Athletico no Twitter, há uma orientação de que a cada 1.000 novos seguidores nos usuários citados, o valor do ingresso abaixará R$ 1. Caso as ‘@s’ passem de 50 mil fans, os tickets custarão R$ 50. O valor praticado atualmente pelo time na temporada vem sendo de R$ 150 o valor inteiro do ingresso.

+ Qual foi o gol mais bonito que você já viu no estádio? Relembre alguns no podcast De Letra

Os mascotes da Família Furacão foram lançados em dezembro de 2018, com a nova identidade visual do Athletico, porém, somente nos últimos meses o marketing do clube passou a trabalhar intensamente para popularizar os personagens. O @fura_cao tem sido o perfil mais divulgado até o momento. Isso porque o cachorro da família atleticana se transformou em bichinho de pelúcia e, inclusive, é comercializado na loja oficial do clube. De forma muito bem-humorada, o mascote ‘conversa’ com o público e sempre está presente na Arena da Baixada, seja na arquibancada ou com os jogadores, no gramado. O cãozinho tem, atualmente, às 18h30 desta quarta-feira , 3.599 seguidores, enquanto o @piafuracao possui 1.304 e a @guriafuracao tem 1.404.

PessoAu, eu e o Rony doamos a camisa do centésimo gol da temporada para a @rifaamigoanimal, instituição que cuida de animais em situação de vulnerabilidade, e está rolando uma rifa para arrecadar fundos! AJUDA AÍ! POR MIM E PELOS ANIMAIS! AMO VCS! ❤https://t.co/vW2tLKumYw pic.twitter.com/995MAKCwrC — Fura-Cão (@Fura__Cao) November 13, 2019

GURIZES, NÃO SABIA QUE TOMAR WHEY DE MORANGO E CREATINA UNIVERSAL FAZIA CRESCER TÃO RÁPIDO! JÁ TÔ QUASE DO TAMANHO DO RONY, BICHO! 😂😂 pic.twitter.com/4SQ1ys3KG2 — Fura-Cão (@Fura__Cao) November 13, 2019

Tem clone meu na loja buscando novos desafios: ir pra sua casa ser seu melhor amigo! 😎❤🖤 pic.twitter.com/KzAcdt2hXK — Fura-Cão (@Fura__Cao) November 6, 2019

